У Грузії опозиція хоче організувати щоденні протести

За словами Мелії, опозиція хоче організувати потужний протестний рух, який "дозволить повалити режим". Завтра акція протесту відбудеться біля Палацу спорту у Тбілісі.

"Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди (до парламенту - ред.), але стояти лише на Руставелі недостатньо, ми повинні стояти на всіх проспектах", - наголосив він.

Видання припускає, що опозиція блокуватиме основні транспортні артерії грузинської столиці. При цьому вже сьогодні протестувальники можуть перекрити рух на мосту Бараташвілі у центрі Тбілісі.