У Грузії опозиція хоче організувати щоденні протести

Грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів. Нова акція проходитиме вже завтра, 5 листопада.
Про це заявив один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Мелія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
За словами Мелії, опозиція хоче організувати потужний протестний рух, який "дозволить повалити режим". Завтра акція протесту відбудеться біля Палацу спорту у Тбілісі.
"Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди (до парламенту - ред.), але стояти лише на Руставелі недостатньо, ми повинні стояти на всіх проспектах", - наголосив він.
Видання припускає, що опозиція блокуватиме основні транспортні артерії грузинської столиці. При цьому вже сьогодні протестувальники можуть перекрити рух на мосту Бараташвілі у центрі Тбілісі.
Нагадаємо, згідно з даними ЦВК Грузії, на парламентських виборах з великим відривом перемогла скандальна партія "Грузинська мрія".
Але, як зазначають міжнародні спостерігачі, під час виборів було зафіксовано низку порушень.
На цьому тлі грузинська опозиція оголосила бойкот новому парламенту. Також розпочалися масові протести.
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