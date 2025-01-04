Из Грузии депортируют иностранцев, участвовавших в акциях протеста
Из Грузии начали депортировать иностранцев, которые участвовали в прозападных акциях протеста. Их обвинили в административных правонарушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".
Как отмечает Министерство внутренних дел Грузии, в ноябре-декабре 2024 года 91 иностранца обязали покинуть страну. Из них более четверти - участники акций протеста, выступающих за евроинтеграцию Грузии.
"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, участвовавшие в акциях, которые проходили в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд назначил различные административные наказания, - в сумме 25 человек", - говорится в сообщении.
Из этих 25 человек уже 10 иностранцев покинули Грузию. В МВД Грузии не уточняют гражданство этих людей.
По оценкам общественных организаций и СМИ, из 450 задержанных на акциях протеста было более 20 иностранцев, из них большинство - россияне.
Протесты в Грузии
Напомним, в октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК Грузии, победила пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной более 10 лет. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов.
При этом правящая партия Грузии заявила, что приостанавливает интеграцию страны в ЕС. Это вызвало волну протестов.
Также 14 декабря избирательная коллегия избрала на пост президента Грузии бывшего футболиста с антизападными взглядами Михаила Кавелашвили. 29 декабря он принял присягу, а пятый президент Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец.
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