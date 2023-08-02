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Грузия ограничила экспорт американских автомобилей в Россию

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Грузия, Среда 02 августа 2023 22:15
Грузия ограничила экспорт американских автомобилей в Россию Фото: Иллюстративное фото (flickr by JRope)
Автор: Дмитрий Браславский

Грузия ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию. Это произошло еще вчера.

Об этом заявил Служба доходов Минфина Грузии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Также уточняется, что поставки автомобилей, импортированных из стран Европейского Союза
будут ограничены с 26 сентября.

Это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС против России.

Какие именно автомобили нельзя будет ввозить в РФ

Согласно пакету санкций, в Россию запрещено ввозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

Что ранее по этому поводу говорили в правительстве Грузии

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили надеялся, что реэкспорт автомобилей в Россию не прекратится.

По его словам, торговля легковыми автомобилями является важным источником дохода для Грузии.

Отношение Грузии к санкциям против РФ

Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия вводить санкции против России не намерена.

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины.

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