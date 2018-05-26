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Колумбія стане партнером НАТО

НовиниПолітика    26.05.2018 - 07:22
фото: президент Колумбії Хуан Мануель Сантос (EPA / UPG)
фото: президент Колумбії Хуан Мануель Сантос (EPA / UPG)

Президент Колумбії анонсував підписання угоди з НАТО на наступному тижні

Колумбія досягла угоди про партнерство з НАТО. Про це поінформував президент Колумбії Хуан Мануель Сантос 26 травня у своєму Twitter.

Президент Колумбії зазначив, що його країна стане єдиною в Латинській Америці, яка буде мати такий привілей.

"І ще одна велика новина. На наступному тижні ми оформимо вступ Колумбії в НАТО в якості глобального партнера", - написав Хуан Мануель Сантос на своїй сторінці.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що переговори з Північною Кореєю з приводу зустрічі з Кім Чен Ином йдуть успішно.

Зустріч з лідером КНДР швидше за все відбудеться, згідно з попередніми домовленостями, 12 червня.

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Теги публікації: НАТО, Колумбия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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