Грузия протестует. Почему курс к ЕС и НАТО под угрозой и дойдет ли до смены власти

Почему начались протесты в Грузии

Непосредственный повод - принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта об иностранных агентах, которое произошло 7 марта. Его суть - поставить под контроль любые организации и СМИ, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа.

Предполагается, что все некоммерческие организации и медиа должны подать декларации и зарегистрироваться в отдельном реестре, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа, а в противном случае - заплатить штраф.

Фото: в Тбилиси вышли на протесты против скандального закона об иностранных агентах (Getty Images)

Потенциально это может оказаться мощным рычагом давления на гражданское общество в Грузии и их контрагентов. На рассмотрении находится еще один альтернативный законопроект на эту тематику. Во власти утверждают, что он является полной копией соответствующего американского закона, но в США это категорически отрицают.

На самом же деле - это аналогия не американского, а российского законодательства об иностранных агентах, благодаря которому Кремль сумел подавить остатки любой российской оппозиции. Очевидно, грузинские власти имеют аналогичные намерения - хотя публично, конечно же, это отрицает.

Но законопроект об иностранных агентах - это обычно лишь повод к протестам. Истинная причина более системная - недовольство грузин тем, что их власть уверенно сворачивает курс на евроинтеграцию и становится все ближе к России. Которая, напомним, оккупировала 20% грузинской территории.

Похоже ли это на украинский Майдан

Грузинские протесты действительно очень напоминают Революцию достоинства. И не только потому, что протестующие вышли с флагами Евросоюза и Украины. Так, в отличие от власти оппозиционно настроенные грузины однозначно и безусловно поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Сходство с Евромайданом еще и в том, что среди самой активной части протестующих, которая вступает в непосредственные столкновения с полицией, очевидно нет лидера и координации: люди хаотично наступают на полицейские барикады, бросают камни и коктейли "Молотова", впоследствии отступают после того, как полиция отвечает им слезоточивым газом и водометом. Четкого плана действий: что и как делать, очевидно, нет.

Фото: в Грузии протест под парламентом разгоняли водометами (Getty Images)

Протесты созывает и номинально возглавляет политическая оппозиция - но, как и в Украине времен Януковича, она расколота на несколько фракций с крайне непростыми внутренними отношениями. Самых активных протестующих, бросавших в полицию "Молотова", в оппозиции называют провокаторами - точно как когда-то на Майдане.

Минувшей ночью протестующие смогли добиться локальных успехов, сломав металлические ограждения перед зданием парламента, но в конечном счете полиция их оттеснила и рассеяла. 66 человек были задержаны. Оппозиция анонсировала продление акций "до победы".

Могут ли протесты привести к смене власти

Пока нет оснований говорить о скорой победе улицы и революции. Грузины, как и украинцы, всегда активно используют свое право на мирные собрания, столкновения с полицейскими тоже не являются чем-то экстраординарным. Нынешние акции по масштабам, очевидно, самые большие за последние несколько лет. Но достиг ли протестный потенциал критических для власти масштабов - вопрос открытый.

Безусловно, очень многое зависит от того, как будут вести себя грузинские власти. Еще раньше она обещала отправить спорные законопроекты об иностранных агентах на рассмотрение в Венецианскую комиссию после первого чтения. В теории это могло бы успокаивающе подействовать на оппозицию, сбить протестный импульс.

С другой стороны, требования на подобных протестах могут быстро радикализироваться, особенно, если власти не идут на уступки и пытаются действовать грубой силой. Вспомним, как во время Майдана требования по евроинтеграции быстро уступили место категорическому "Януковича - геть!".

Фото: в силовиков полетели "коктейли Молотова" (Getty Images)

Поэтому правящая партия "Грузинская мечта" с одной стороны не может показать себя слишком слабой и податливой - с другой стороны, чрезмерное использование силы наверняка приведет еще к большей эскалации. С непредсказуемыми последствиями. Непонятной пока остается и роль, которую в текущих событиях играет Кремль - превратившийся чуть ли не в союзника официального Тбилиси. Москва в привычном для себя стиле может принуждать грузинские власти к силовому сценарию - и, как всегда, достичь противоположного результата.

Фото: в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ против протестующих (Getty Images)

Как на протесты отреагировал Запад

Западные партнеры Грузии быстро и категорически отреагировали на принятие законопроекта по иностранным агентам и уличные протесты. Евросоюз заявил, что его принятие "может иметь серьезные последствия" для отношений с Грузией. А в США назвали события "черным днем для грузинской демократии".

Фото: митингующие прорвали железные баррикады возле парламента Грузии (Getty Images)

Для грузинских властей наступили непростые времена. Ведь независимо от партийных симпатий вступление в Евросоюз и НАТО поддерживает абсолютное большинство грузин. И если они наконец-то поймут, что власть сейчас ведет их в прямо противоположном направлении - перспективы такой власти будут очень сомнительными.