ru
ua

Грузія не визнає "вибори" в окупованому Криму

Новини » Політика   

Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Грузія не визнає так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму. Про це йдеться в заяві МЗС Грузії Twitter.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані "місцеві вибори" в Криму і Севастополі, незаконно окупованих РФ", - йдеться в повідомленні відомства.

Додамо, РБК-Україна писало, що Литва не визнає результати проведення так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також проведення "виборів" в окупованому Криму засудив глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. Він заявив, що Рига також не буде визнавати результати так званих "місцевих виборів" в Криму.

раніше в Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з проведення Росією "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також у МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ.

Зазначимо, що в неділю, 8 вересня, на території Російської Федерації проходить голосування на місцевих виборах. Також сьогодні проходять так звані "вибори до парламенту" окупованого Криму.

Porsche презентував свій перший електромобіль Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини