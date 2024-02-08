Парламент Грузии утвердил новое правительство
Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Как сообщается, новое правительство поддержали 84 депутата, 10 проголосовали против.
Согласно конституции Грузии, теперь у президента Саломи Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Кобахидзе главой правительства. Если этого не произойдет, то премьер-министр будет считаться назначенным автоматически.
Выступая в парламенте, Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министр будет назначен глава Минэкономики Леван Давиташвили.
В состав правительства также вошел новый министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.
Изменения в правительстве Грузии
45-летний Кобахидзе стал седьмым премьером "Грузинской мечты", которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года.
Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января.
Напомним, что Гарибашвили впервые вступил в должность премьер-министра Грузии еще в 2013 году, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили.
Второй раз Гарибашвили вступил в должность премьер-министра 22 февраля 2021 года, а до этого он возглавлял оборонное ведомство страны. Отставка Гарибашвили означает, что парламент снова должен будет утверждать правительство.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ему предложили занять должность главы партии "Грузинская мечта".
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