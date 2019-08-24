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Грузія підтримає туристичну галузь, постраждалу від російських санкцій

Новини » В світі    24.08.2019 - 13:34
Грузія підтримає туристичну галузь, постраждалу від російських санкцій
Фото: зустріч з власниками готелів Гузии (www.economy.ge)

Власникам готелів компенсують ставки за кредитами

Влада Грузії представила нову ініціативу уряду щодо підтримки підприємців, які відчувають фінансові труднощі через російських санкцій і скорочення туристичних потоків. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки та сталого розвитку Грузії.

Ініціатива передбачає співфінансування процентної ставки за кредитами і є одним з пунктів плану уряду, спрямованого на підтримку підприємств, що постраждали від подій 20 червня.

Механізм буде запущений 1 вересня. Реалізовувати проект буде агентство Enterprise Georgia Міністерства економіки та сталого розвитку буде. Агентство з 1 серпня 2019 року і протягом наступних шести місяців буде співфінансувати 80% щомісячної процентної ставки за кредитами в національній валюті і 70% щомісячної процентної ставки у випадку кредитів в іноземній валюті.

Бенефіціарами механізму співфінансування можуть бути кандидати, які мають готелі з 4-20 номерами і взяли кредит на будівництво(розширення, оснащення, ремонт, готелю до 30 червня 2019 року.

У рамках механізму співфінансування максимальна сума кредиту для співфінансування становить 300 тисяч ларі, 100 тис. доларів США та 80 тис. євро.

Нагадаємо, відносини між Росією і Грузією загострилися після виступу російських політиків у парламенті Грузії у червні. Зокрема, виступ депутата Сергія Гаврилова з місця спікера викликало масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту. Протестувальники також вимагали відставки міністра МВС і дострокових виборів.

Після цього російська влада заборонила з 8 липня прямі перельоти між Росією і Грузією.

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