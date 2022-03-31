Грузія відреагувала на спроби невизнаної Південної Осетії приєднатися до РФ

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані назвав неприйнятними будь-які розмови щодо проведення референдуму про приєднання до Росії в окупованій Південній Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interpressnews .

Дипломат вважає, що результати потенційного референдуму будуть юридично нікчемними. Зокрема, через присутність у регіоні російських військ і тисяч біженців, які змушені були втекти з Південної Осетії.

"За умов, коли ця території Грузії окупована, говорити про будь-які референдуми неприйнятно. Хоч Грузію і намагаються втягнути в провокації, та наш уряд цього не допустить. Анонсована урядом мирна політика є послідовною, застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності ми не будемо", – пояснив Залкіані.

Напередодні невизнана Південна Осетія заявила намір провести референдум щодо приєднання до РФ. "Президент" псевдореспубліки назвав такий крок стратегічною метою регіону.