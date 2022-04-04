Росія налагоджує контрабанду підсанкційних товарів через Грузію, - розвідка
Російська Федерація налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів. Один з таких каналів пролягає через територію Грузії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії", - пише пресслужба.
Політичне керівництво Грузії наказало власним спецслужбам не перешкоджати діяльності контрабандистів.
Відомо про канал постачання товарів військового призначення на територію окупанта Східною Азією. Йдеться про поставку запчастин техніки, електроніки й оптичні прилади.
"Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та Росією", - додає пресслужба.
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