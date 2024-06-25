Грузия получила приглашение на саммит НАТО, несмотря на закон об "иноагентах"

Во время пресс-конференции О'Брайен осудил законопроект правящей партии "Грузинская мечта", который некоторые оппоненты называют "российским законом".

"Насилие против деятелей оппозиции, насилие против гражданского общества, московский закон об иностранных агентах, а также очевидное решение отдать новый порт китайской компании несовместимы с желанием присоединиться к международным организациям, учрежденным США и ЕС", - отметил О'Брайен.

В то же время О'Брайен заявил, что народ Грузии стремится к интеграции в ЕС и НАТО.

"Мы хотим, чтобы они поняли, что путь, которым они идут, и риторика, которую они используют в отношении Запада, несовместимы с тем, чего хотят 80 процентов граждан Грузии. Мы стараемся как можно четче объяснить, что есть способ отступить от пути, который они выбрали", - сказал О'Брайен.

О'Брайен отметил, что все страны-партнеры НАТО были приглашены на саммит Альянса 9-11 июля в Вашингтоне и добавил, что ключевыми приоритетами саммита являются "укрепление альянса, партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе и успех Украины".