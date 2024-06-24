В ЕС пригрозили "закрыть дверь" для Грузии, если власти продолжат свою политику

Европейская перспектива Грузии будет отменена, если власти этой страны продолжат свою политику.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии .

"Дверь для вступления Грузии в Европейский Союз открыта. Но если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта", - сказал он.

По его словам, грузинский народ пострадает от того, что европейская перспектива "будет уменьшена или даже отменена".

Боррель сообщил, что вопрос о мерах в отношении Грузии будет обсуждаться во время сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. "Мы говорим о серьезных вещах", - сказал он.

Санкции против грузинского режима

Ранее издание Euractiv сообщало, что ЕС готовит санкции против Грузии, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за принятого закона об "иностранных агентах". Закон, направленный против институтов гражданского общества, был принят, несмотря на протесты в Тбилиси.

Совет Европейского Союза предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года.