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В ЕС пригрозили "закрыть дверь" для Грузии, если власти продолжат свою политику

Брюссель, Понедельник 24 июня 2024 10:52
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В ЕС пригрозили "закрыть дверь" для Грузии, если власти продолжат свою политику Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейская перспектива Грузии будет отменена, если власти этой страны продолжат свою политику.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Дверь для вступления Грузии в Европейский Союз открыта. Но если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта", - сказал он.

По его словам, грузинский народ пострадает от того, что европейская перспектива "будет уменьшена или даже отменена".

Боррель сообщил, что вопрос о мерах в отношении Грузии будет обсуждаться во время сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. "Мы говорим о серьезных вещах", - сказал он.

Санкции против грузинского режима

Ранее издание Euractiv сообщало, что ЕС готовит санкции против Грузии, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за принятого закона об "иностранных агентах". Закон, направленный против институтов гражданского общества, был принят, несмотря на протесты в Тбилиси.

Совет Европейского Союза предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года.

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