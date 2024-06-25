Грузія отримала запрошення на саміт НАТО попри закон про "іноагентів"

Під час пресконференції О'Браєн засудив законопроєкт правлячої партії "Грузинська мрія", який деякі опоненти називають "російським законом".

"Насильство проти діячів опозиції, насильство проти громадянського суспільства, московський закон про іноземних агентів, а також очевидне рішення віддати новий порт китайській компанії несумісні з бажанням приєднатися до міжнародних організацій, заснованих США і ЄС", - зауважив О'Браєн.

Водночас О'Браєн заявив, що народ Грузії прагне інтеграції в ЄС і НАТО.

"Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що шлях, яким вони йдуть, і риторика, яку вони використовують щодо Заходу, несумісні з тим, чого хочуть 80 відсотків громадян Грузії. Ми намагаємося якомога чіткіше пояснити, що є спосіб відступити від шляху, який вони обрали", - сказав О'Браєн.

О'Браєн наголосив, що усі країни-партнери НАТО були запрошені на саміт Альянсу 9-11 липня у Вашингтоні та додав, що ключовими пріоритетами саміту є "зміцнення альянсу, партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні та успіх України".