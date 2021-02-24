Грузія скасовує карантинні обмеження. Але комендантська година залишиться

Грузія найближчими днями скасує майже всі карантинні обмеження через пандемію COVID. Однак комендантська година залишиться.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає sputnik-georgia .

За його словами, залишається в силі заборона виходити на вулицю з 21:00 до 05:00. Також зможуть відкритися ресторани.

"Ресторани відновлять функціонування у внутрішніх просторах крім суботи та неділі в Батумі з 1 березня, а у решті Грузії - з 8 березня", - зазначив Гарібашвілі.

Крім того, міжміський транспорт має знову запрацювати з 25 лютого.