Грузія відкрила сухопутні кордони для туристів

Грузія з 1 червня відкрила сухопутні кордони, які були закриті з березня 2020 року. В країну дозволено в'їжджати тим, хто вакцинувався або отримав негативний тест на коронавірус.

Грузія приймає іноземних туристів з початку лютого. З 1 березня в країну дозволено прилітати росіянам. Однак прямого авіасполучення між країнами досі немає. Воно було призупинено влітку 2019 року.

Туристам рекомендують використовувати медичну страховку. ПЛР-тест на коронавірус повинен бути зроблений за останні 72 години. На третій день відвідування Грузії потрібно зробити повторний тест.

Нагадаємо, з 15 травня Туреччина послабила правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

Крім того, в Італії в трьох регіонах послабили карантин. Зокрема, скасували дію комендантської години.

Додамо, що з 5 червня у Нідерландах почнуть частково пом'якшувати карантин. Зокрема, в країні буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. При цьому влада дозволила приймати в гостях чотири людини.

Раніше повідомлялося, що з 1 червня у Малайзії вводять повний локдаун через рекордні випадки коронавірусу. Він діятиме щонайменше до 14 червня.