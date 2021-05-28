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Чехія відкриває кордони для туристів з низки країн: названо умови в'їзду

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Чехія, П'ятниця 28 травня 2021 14:10
Чехія відкриває кордони для туристів з низки країн: названо умови в'їзду Фото: Чехія відкрила кордони для туристів з низки країн (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Подорожувати між Чехією та Угорщиною, Німеччиною, Польщею, Австрією, Словаччиною, Словенією та Хорватією можна буде з 31 травня після отримання першої дози вакцини проти COVID-19. З вівторка, 1 липня, країну зможуть відвідувати щеплені люди з Ізраїлю, Австралії, Таїланду, Нової Зеландії, Сінгапуру та Південної Кореї.

Про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех після засідання уряду, передає novinky.cz.

За словами міністра, це відкриття стандартного туризму. Сертифікати для туристів із цих семи країн також будуть визнані. Вони можуть знадобитися для відвідування певних закладів, відкритих в Чехії, пояснив Войтех.

Міністр закордонних справ Якуб Кулханек у Twitter повідомив пізніше, що щеплені люди з Ізраїлю, Австралії, Таїланду, Нової Зеландії, Сінгапуру та Південної Кореї також зможуть відвідувати країну і користуватися послугами сфери туризму та обслуговування.

Водночас допускається в'їзд особам, які мають принаймні 22 дні після першої дози вакцини, з Німеччини, Австрії, Угорщини, Словенії, Польщі та Словаччини.

Умови прибуття до Чехії регулюються так званою картою мандрівника, оновлення якої має видати сьогодні Міністерство охорони здоров’я країни.

Чеські ресторани, бари, нічні клуби та інші заклади в сфері гостинності з 31 травня можуть обслуговувати клієнтів у приміщеннях. Послаблення зробили раніше запланованого через рішення минулого тижня Вищого адміністративного суду.

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