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Грузія почала виводити свої війська з Афганістану

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Тбілісі, П'ятниця 21 травня 2021 16:26
Грузія почала виводити свої війська з Афганістану Фото: Грузія почала виводити війська з Афганістану (facebook.com/mod gov ge)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Грузії почало виводити свої війська з Афганістану. Вони там перебували в рамках місії НАТО.

Про це повідомляє видання " Ехо Кавказу".

Контингент Грузії брав участь у місії НАТО "Рішуча підтримка" під командуванням Німеччини в Мазарі-Шаріфі, на базі "Мармаль", і виконував завдання швидкого реагування.

З Афганістану вже повернулася зведена рота 3-ї піхотної бригади західного командування.

Нагадаємо, війська США і НАТО планують вивести з Афганістану в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде приурочене до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.

Раніше повідомлялося, що до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових.

Крім того, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.

Додамо, що Столтенберг заявляв, що рішення НАТО щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну на притулок для терористів.

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