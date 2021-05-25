Грузія з 1 червня відкриє сухопутні кордони. Вони були закриті більше року

Уряд Грузії прийняв рішення про відкриття сухопутних кордонів з 1 червня. В'їзд в країну буде дозволений при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID - 19 або свідоцтва про вакцинацію.

"Сухопутні кордони будуть відкриті з 1 червня, їх перетин буде можливим з документом, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації і з негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше ніж за 72 години до в'їзду", - заявив Гібрадзе.

Також особам, які в'їжджають до Грузії, рекомендують мати медичну страховку, яка покриває лікування COVID-19.

Зазначимо, сухопутні кордони Грузії залишалися закритими з березня 2020 року.