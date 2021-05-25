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Грузія з 1 червня відкриє сухопутні кордони. Вони були закриті більше року

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Грузії прийняв рішення про відкриття сухопутних кордонів з 1 червня. В'їзд в країну буде дозволений при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID - 19 або свідоцтва про вакцинацію.

Про це заявив голова оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Грузії Георгій Гібрадзе, передає Imedi News.

"Сухопутні кордони будуть відкриті з 1 червня, їх перетин буде можливим з документом, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації і з негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше ніж за 72 години до в'їзду", - заявив Гібрадзе.

Також особам, які в'їжджають до Грузії, рекомендують мати медичну страховку, яка покриває лікування COVID-19.

Зазначимо, сухопутні кордони Грузії залишалися закритими з березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Рада Європи дозволив в'їзд до країн Євросоюзу вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам. В'їзд в країни блок буде дозволений іноземцям, які пройшли курс вакцинації за два тижні до поїздки.

Також повідомлялося, що Іспанія з 7 червня дозволить в'їзд всім вакцинованим від COVID-19 туристам, в тому числі з країн, що не входять в ЄС.

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