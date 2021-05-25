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Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы. Они были закрыты более года

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Грузии приняло решение об открытии сухопутных границ с 1 июня. Въезд в страну будет разрешен при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или свидетельства о вакцинации.

Об этом заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе, передает Imedi News.

"Сухопутные границы будут открыты с 1 июня, их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до въезда", - заявил Гибрадзе.

Также лицам, которые въезжают в Грузию, рекомендуют иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19.

Отметим, сухопутные границы Грузии оставались закрытыми с марта 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Совет Европы разрешил въезд в страны Евросоюза вакцинированным от коронавируса иностранным туристам. Въезд в страны блок будет разрешен иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки.

Также сообщалось, что Испания с 7 июня разрешит въезд всем вакцинированным от COVID-19 туристам, в том числе из стран, не входящих в ЕС.

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