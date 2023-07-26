RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Грузинском легионе рассказали о сильных и слабых сторонах армии РФ

Фото: в Грузинском легионе рассказали о сильных и слабых сторонах армии РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Российская армия не эволюционирует и не способна воевать ни с одной цивилизованной армией, а только с гражданскими. Но недооценивать оккупантов нельзя.

Такое мнение интервью РБК-Украина высказал глава Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

"Российская армия не эволюционирует, в первую очередь. С профессиональной точки зрения они не развиваются, хотя вооружение, которое создавалось на протяжении 70 лет в Советском союзе, оно все еще присутствует. Они его используют против Украины, использовали против Грузии", - считает он.

Кроме того, по мнению Мамулашвили, Россия не способна воевать ни с одной цивилизованной армией, она всегда воевала с гражданским населением.

"Она запугивала, насиловала, пытала, убивала. Вот это в стиле российской армии. Были профессионалы в российской армии, но в первые три месяца войны их не стало. Сейчас мы имеем дело с количеством", - говорит он.

В то же время, пор словам главы Грузинского легиона, недооценивать противника ни в коем случае нельзя.

"Хотя как профессиональный военный, я могу сказать, что по уровню украинская армия во много превосходит российскую. И мы получили такую войну - качество против количества. Россия всегда превосходила количеством и варварством на войне. Чем отличалась Россия всегда - это запугивание мирного населения и террористические акты, как и раньше, просто сегодня они это делают с помощью баллистики", - отмечает Мамулашвили.

Напомним, российская армия применила баллистические ракеты при обстреле Киева, использовав комплекс С-400 в январе 2023 года. Подробнее о том, какие ракеты баллистического типа использует противник и есть ли способы защититься, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине