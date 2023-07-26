В Грузинском легионе рассказали о сильных и слабых сторонах армии РФ

"Российская армия не эволюционирует, в первую очередь. С профессиональной точки зрения они не развиваются, хотя вооружение, которое создавалось на протяжении 70 лет в Советском союзе, оно все еще присутствует. Они его используют против Украины, использовали против Грузии", - считает он.

Кроме того, по мнению Мамулашвили, Россия не способна воевать ни с одной цивилизованной армией, она всегда воевала с гражданским населением.

"Она запугивала, насиловала, пытала, убивала. Вот это в стиле российской армии. Были профессионалы в российской армии, но в первые три месяца войны их не стало. Сейчас мы имеем дело с количеством", - говорит он.

В то же время, пор словам главы Грузинского легиона, недооценивать противника ни в коем случае нельзя.

"Хотя как профессиональный военный, я могу сказать, что по уровню украинская армия во много превосходит российскую. И мы получили такую войну - качество против количества. Россия всегда превосходила количеством и варварством на войне. Чем отличалась Россия всегда - это запугивание мирного населения и террористические акты, как и раньше, просто сегодня они это делают с помощью баллистики", - отмечает Мамулашвили.

Напомним, российская армия применила баллистические ракеты при обстреле Киева, использовав комплекс С-400 в январе 2023 года. Подробнее о том, какие ракеты баллистического типа использует противник и есть ли способы защититься, - читайте в материале РБК-Украина.