Грузинский суд оставил в силе приговор Саакашвили

Саакашвили признали виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом передает "Кавказ-online"

Так, 28 июня Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Также суд приговорил Саакашвили заочно к 6 годам лишения свободы.

Суть судебного разбирательства заключалась в том, что в 2009 году Саакашвили на посту президента Грузии досрочно освободил из заключения четырех бывших сотрудников МВД. Они были осуждены за убийство сотрудника одного из банков Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

В ходе следствия выяснилось, что Саакашвили в обход государственной комиссии по помилованию выдал указ о помиловании сотрудников МВД.

Отмечается также, что по данному уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Защита Саакашвили считает решение Тбилисского апелляционного суда "политически мотивированным".

Нападение на Гелашвили произошло в 2005 году. Сотрудники МВД остановили экс-депутата центре Тбилиси, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили был госпитализирован с тяжелейшими травмами. После смены власти в Грузии было возобновлено в 2013 году уголовное дело по этому инциденту.

Тбилисский городской суд ранее приговорил заочно Саакашвили за эти действия к трем годам лишения свободы.

Известно, что против экс-президента Грузии в судах рассматривают еще два дела, что касаются растраты госсредств и превышения полномочий.

Напомним, 28 июня 2018 года стало известно, что Тбилисский городской суд признал Михаила Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил бывшего президента Грузии к 6 годам лишения свободы.