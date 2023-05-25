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Грузинская авиакомпания анонсировала транзитные рейсы в Европу для россиян

Фото: грузинская авиакомпания анонсировала транзитные рейсы в Европу для россиян (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Грузинская авиакомпания Georgian Airways хочет запустить транзитные рейсы для россиян в страны Европы уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили в комментарии RTVI.

Он рассказал, что сейчас рейсы планируются в пять городов Европы - Париж, Вену, Милан, Салоники и Ларнаку.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", - заявил основатель Georgian Airways.

По словам Гаиашвили, пассажирский поток между Грузией и Россией постепенно восстановится.

"Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось", - добавил он.

Georgian Airways является одной из грузинских авиакомпаний, которая недавно возобновила прямые полеты в Россию. Они были запрещены с 2019 года.

Закрытое небо Европы для россиян

Напомним, с 28 февраля 2022 года Евросоюз в рамках санкций против России закрыл небо для российских самолетов. Поэтому прямые рейсы из РФ в Европу стали невозможными. Единственным способом путешествия туда на самолетах для граждан страны-агрессора стали полеты с пересадками.

При этом ряд стран, в том числе Латвия, Литва и Польша, запретили въезд для российских туристов. Другие государства ЕС существенно осложнили выдачу виз для граждан РФ.

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