У Грузії в приміщення банку увірвалася озброєна людина та утримує заручників

В одну з філій "Банку Грузії" в Тбілісі увірвалася озброєна людина. Вона взяла в заручники людей, які там перебували.

За попередніми даними, зловмисник діє самостійно. Поки невідомо, скільки саме людей перебувають у приміщенні.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про захоплення заручників в Тбілісі в мікрофінансовій організації.

Крім того, в жовтні в грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив у заручники співробітників і відвідувачів банку Bank of Georgia. У злочинця були при собі автомат і граната.

Через кілька годин він звільнив всіх 43 заручників.