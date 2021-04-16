В Грузии в здание банка ворвался вооруженный человек и удерживает заложников

В один из филиалов "Банка Грузии" в Тбилиси ворвался вооруженный человек. Он взял находившихся там людей в заложники.

По предварительным данным, в заложниках - два человека .

По предварительным данным, злоумышленник действует в одиночку. Пока неизвестно, сколько именно человек находятся в помещении.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство внутренних дел Грузии сообщило о захвате заложников в Тбилиси в микрофинансовой организации.

Кроме того, в октябре в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей банка Bank of Georgia. У преступника были при себе автомат и граната.

Спустя несколько часов он освободил всех 43 заложников.