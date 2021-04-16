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В Грузии в здание банка ворвался вооруженный человек и удерживает заложников

Автор: Анастасия Рокитна

В один из филиалов "Банка Грузии" в Тбилиси ворвался вооруженный человек. Он взял находившихся там людей в заложники.

Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Сейчас там представители правоохранительных органов.

По предварительным данным, злоумышленник действует в одиночку. Пока неизвестно, сколько именно человек находятся в помещении.

По предварительным данным, в заложниках - два человека.

Сотрудники полиции полностью оцепили территорию рядом с метро Авлабари.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство внутренних дел Грузии сообщило о захвате заложников в Тбилиси в микрофинансовой организации.

Кроме того, в октябре в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей банка Bank of Georgia. У преступника были при себе автомат и граната.

Спустя несколько часов он освободил всех 43 заложников.

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Новости Украины Грузиязахват заложников
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