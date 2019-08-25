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Україна не визнає так звані вибори в Абхазії

Новини » Політика    25.08.2019 - 20:29
Україна не визнає так звані вибори в Абхазії
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії

Україна не визнає "президентські вибори" на території Абхазії (Грузія), які почалися сьогодні, 25 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

У заяві МЗС йдеться, що Україна не визнає фейкові "вибори" і розглядає їх як чергову провокаційну спробу РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованій грузинської території Абхазія.

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

Україна закликає Російську Федерацію до поваги і неухильного виконання норм і принципів міжнародного права і перегляду рішення про визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія.

Як відомо, сьогодні на території самопроголошеної Абхазії проходять "президентські вибори". У них беруть участь дев'ять кандидатів.

Нагадаємо, раніше Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтримав резолюцію про окупації Росією частини Грузії.

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