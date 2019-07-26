У Грузії затримали ексміністра оборони у зв'язку з протестами

Колишній міністр оборони Грузії та нинішній лідер політичної партії "Переможна Грузія" Іраклій Окруашвілі був затриманий поліцією у зв'язку з протестами в Тбілісі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Начальник управління кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе заявив, що Окруашвілі закликав демонстрантів вдертися до будівлі парламенту. Також, за даними поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства.

Прокуратура заявляє, що масові акції протесту в Тбілісі в червні були частиною спроби державного перевороту.

Нагадаємо, після виступу російських політиків у парламенті Грузії прочались протести в країні. Зокрема, виступ депутата Сергія Гаврилова з місця спікера викликало масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту. Протестувальники також вимагали відставки міністра МВС і дострокових виборів. В результаті влада частково задовольнила їхні умови. Натомість, акції продовжуються.

РБК-Україна писало, що в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.