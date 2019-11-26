У Грузії під час розгону протесту затримали майже 30 людей

Біля будівлі парламенту Грузії під час розгону пікету поліція затримала 28 осіб. Про це повідомляють "Новини-Грузія", посилаючись на заяву Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Активістів затримували, зокрема, за статтею "дрібне хуліганство".

"Під час акції біля будівлі парламенту за правопорушення, передбачені статтею 173 (непокора законним вимогам співробітників правоохоронних органів) і статтею 166 (дрібне хуліганство), в цілому затримано 28 осіб", - заявили у МВС.

У міністерстві підкреслили, що під час розгону акції троє людей отримали різні пошкодження. Їх перевели до медичних установ для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, 25 листопада у Тбілісі (Грузія) поновилися масові протести, опозиція проводить нову акцію. Зазначалося, що акція-хід переміститься до парламенту країни на проспекті Руставелі, де почнеться пікетування будівлі для того, щоб у вівторок представники "Грузинської мрії" не змогли зайти і провести засідання.

Як писало РБК-Україна, у Грузії спалахнули протести через відмову від виборчої реформи, яка передбачає проведення у 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою.

Додамо також, 21 листопада в Тбілісі відбулися зіткнення між демонстрантами і поліцією поблизу будівлі грузинського уряду.