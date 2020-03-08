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В Грузії влада і опозиція домовилися змінити виборчу систему

Новини » Політика     08.03.2020 - 22:51
В Грузії влада і опозиція домовилися змінити виборчу систему
Ілюстративне фото (ru.torange.biz)

Згідно погодженою моделі, за пропорційними списками до парламенту будуть обрані 120 депутатів, а за мажоритарними списками - 30

У Грузії представники влади та опозиції досягли домовленості про зміну виборчої системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія.Online".

Згідно погодженою моделі, за пропорційними списками до парламенту восени 2020 року буде обрано 120 депутатів, а за мажоритарними списками - 30 депутатів. За діючої моделі виборів 77 депутатів обиралися за пропорційною системою і 73 за мажоритарною. Hаспределеніе округів має бути здійснено на підставі рішення Конституційного суду.

Переговори по виборчій системі були перервані після арешту одного з лідерів опозиції Гігі Угулава. Після цього відбулися лише кілька неформальних зустрічей за участю міжнародного дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, в Грузії сьогодні, 14 листопада, спалахнули акції протесту в Тбілісі через відмову парламенту підтримати зміни до виборчого законодавства, яких активісти вимагали під час попередніх демонстрацій.

Протести почалися через відмову від виборчої реформи, яка передбачає проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Крім того, учасники протесту вимагають відставки прем'єр-міністра Георгія Гахар і позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в умовах тимчасового уряду.

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