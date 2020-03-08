В Грузии власти и оппозиция договорились изменить избирательную систему

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Согласно согласованной модели, по пропорциональным спискам в парламент будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарным спискам - 30

В Грузии представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия.Online".

Согласно согласованной модели, по пропорциональным спискам в парламент осенью 2020 года будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарным спискам - 30 депутатов. По действующей модели выборов 77 депутатов избирались по пропорциональной системе и 73 по мажоритарной. Hаспределение округов должно быть осуществлено на основании решения Конституционного суда.

Переговоры по избирательной системе были прерваны после ареста одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава. После этого состоялись лишь несколько неформальных встреч с участием международного дипломатического корпуса.

Напомним, в Грузии сегодня, 14 ноября, вспыхнули акции протеста в Тбилиси из-за отказа парламента поддержать изменения в избирательное законодательство, которых активисты требовали во время предыдущих демонстраций.

Протесты начались из-за отказа от избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Кроме того, протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахарии и внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях временного правительства.