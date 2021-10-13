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У Грузії зберуть групу лікарів для спостереження за станом здоров'я Саакашвілі, - Мін'юст

Автор: Анна Полисученко

У Грузії зберуть групу лікарів для спостереження за станом здоров'я третього президента Михайла Саакашвілі. Міністерство юстиції звертається до міністра охорони здоров'я Катерини Тікарадзе з проханням створити мультифункціональну групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія. Online".

"Метою групи лікарів буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і, при необхідності, надання відповідних рекомендацій", - заявили в Мін'юсті.

Також Міністерство юстиції Грузії звернулося до голови парламентського комітету з прав людини Михайла Сарджвеладзе та голови парламентського комітету з охорони здоров'я та соціальних питань Дмитра Хундадзе з проханням проконтролювати захист прав Михайла Саакашвілі для більшої прозорості процесу.

"Наша мета - надати громадськості повну, вичерпну і об'єктивну інформацію про правовий статус і стан здоров'я засудженого/обвинуваченого Михайла Саакашвілі", - наголошується в заяві Міністерства.

Раніше ми писали, що Саакашвілі у в'язниці голодує, його стан погіршився.

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Міхеіл Саакашвілі