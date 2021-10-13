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В Грузии соберут группу врачей для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили, - Минюст

Автор: Анна Полисученко

В Грузии соберут группу врачей для наблюдения за состоянием здоровья третьего президента Михаила Саакашвили. Министерство юстиции обращается к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе с просьбой создать мультифункциональную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия. Online".

"Целью группы врачей будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций", - заявили в Минюсте.

Также Министерство юстиции Грузии обратилось к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрию Хундадзе с просьбой проконтролировать защиту прав Михаила Саакашвили для большей прозрачности процесса.

"Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михаила Саакашвили", - отмечается в заявлении Министерства.

Ранее мы писали, что Саакашвили в тюрьме голодает, его состояние ухудшилось.

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Михаил Саакашвили