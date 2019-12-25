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У Грузії п'ять школярів загинули, зірвавшись на машині в прірву

Новини » Надзвичайні події     25.12.2019 - 20:45
У Грузії п'ять школярів загинули, зірвавшись на машині в прірву
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Всі п'ятеро загиблих в аварії є учнями школи, їм було близько 17 років

У грузинському селі Чаквіставі в 30 км від міста Кобулеті п'ятеро людей загинули через падіння автомобіля з обриву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Грузія Online.

Повідомляється, що всі п'ятеро загиблих в аварії є учнями школи, їм було близько 17 років, з них четверо вчилися в 11-му класі.

За даними очевидців, автомобіль зірвався з висоти в 10 метрів. На місці були мобілізовані дві бригади лікарів швидкої допомоги, проте всі пасажири загинули на місці. У грузинському МВС почали розслідування по статті, що передбачає порушення правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило за собою загибель двох і більше осіб.

Через трагічний нещасний випадок мерія міста Батумі прийняла рішення відкласти намічене на сьогодні урочисте відкриття новорічної ялинки на бульварі і запланований концерт.

Нагадаємо, на північному сході Грузії, в регіоні Тушеті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з туристами. В результаті ДТП є жертви. У МВС Грузії уточнили, що інцидент стався на 18-му км дороги Пшавели - Омало. В результаті аварії одна людина загинула і одна отримала поранення. Загиблий - громадянин Грузії. Причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.

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