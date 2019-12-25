В Грузии пять школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

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Все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет

В грузинском селе Чаквистави в 30 км от города Кобулети пять человек погибли из-за падения автомобиля с обрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Грузия Online.

Сообщается, что все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе.

По данным очевидцев, автомобиль сорвался с высоты в 10 метров. На месте были мобилизованы две бригады врачей скорой помощи, однако все пассажиры погибли на месте. В грузинском МВД начали расследование аварии по статье 276, что предусматривает нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек.

Из-за трагического несчастного случая мэрия города Батуми приняла решение отложить намеченное на сегодня праздничное открытие новогодней елки на бульваре и запланированный концерт.

Напомним, на северо-востоке Грузии, в регионе Тушети, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с туристами. В результате ДТП есть жертвы. В МВД Грузии уточнили, что инцидент произошел на 18-м км дороги Пшавели - Омало. В результате аварии один человек погиб и один получил ранения. Погибший - гражданин Грузии. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.