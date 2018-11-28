Вибори президента Грузії: опубліковані попередні результати голосування

Ілюстративне фото (facebook com/SputnikGeorgia)

За результатами третини голосів лідирує Саломе Зурабішвілі

Центральна виборча комісія Грузії оприлюднила перші попередні дані підрахунку голосів підсумків другого туру президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виборчком Грузії.

За результатами підрахунку понад 38% голосів, лідером є незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує партія "Грузинська мрія".Вона набирає 57,6% (333445 голосів). Її суперник Григол Вашадзе, який є представником опозиційної партії "Єдиний національний рух" набирає 42,4% (245246 голосів).

У той же час Ехо Кавказу повідомляє, що на виборчих дільницях в Гурджаані, Ахалцихе, Батумі, Зугдіді і Тбілісі відбувалися фізичні протистояння, в яких також постраждали і журналісти. Партійні координатори "Грузинської мрії" намагалися перешкодити зйомкам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Саакашвілі закликав не визнавати результати виборів президента Грузії. Під час прямого включення по скайпу в ефірі телекомпанії "Руставі 2" Саакашвілі закликав народ перейти до режиму загальної непокори.