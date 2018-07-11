У Грузії в море впав дельтаплан з громадянином України

У грузинському місті Батумі в море впав дельтаплан

У грузинському місті Батумі в море впав дельтаплан з громадянами України і Катару. Про це повідомляє Служба з управління надзвичайними ситуаціями Грузії, передає інформаційне агентство "Новости-Грузия".

У відомстві уточнили, що рятувальники оперативно витягли чоловіків з моря. Їх здоров'ю нічого не загрожує.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що випадок стався ввечері 10 липня над територією яхт-клубу Батумі. Туристами, що впали в море, є 70-річний громадянин України і 31-річний громадянин Катару.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що на Кіпрі в місті Айя-Напа загинув український турист.