В Грузии в море упал дельтаплан с гражданином Украины

В грузинском городе Батуми в море упал дельтаплан

В грузинском городе Батуми в море упал дельтаплан с гражданами Украины и Катара. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает информационное агентство "Новости-Грузия".

В ведомстве уточнили, что спасатели оперативно вытащили мужчин из моря. Их здоровью ничего не угрожает.

Местные СМИ сообщают, что случай произошел вечером 10 июля над территорией яхт-клуба Батуми. Туристами, упавшими в море, являются 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

Напомним, в начале июня сообщалось, что на Кипре в городе Айя-Напа погиб украинский турист.