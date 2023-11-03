Группу боевиков "Л/ДНР" отправили в тюрьму, они воевали на Донбассе и под Харьковом

Детали дела

Трое жителей Донецкой области и житель Луганской области в апреле-сентябре 2022 года добровольно перешли на сторону врага и вступили в незаконные вооруженные формирования так называемой "Народной милиции" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Обвиняемые выполняли обязанности операторов-наводчиков, стрелков и пулеметчика.

В составе различных подразделений они принимали непосредственное участие в боях против Вооруженных сил Украины.

Фото: Боевики (facebook.com/pgo.gov.ua)

Также они отвечали за безопасность мест пребывания армии РФ и представителей террористических организаций в населенных пунктах Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Какое наказание назначил суд

Они осуждены за государственную измену, участие в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Каждому из них суд назначил наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Наказание для предателей и коллаборантов

Житель Одессы помогал россиянам и выявлял позиции противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за гсизмену.

Также недавно агент ФСБ, который под видом журналиста следил за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.