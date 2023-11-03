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Групу бойовиків "Л/ДНР" відправили до в'язниці, вони воювали на Донбасі та під Харковом

Фото: Ілюстративне фото (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чотирьох бойовиків "ЛНР" і "ДНР" у Львові засудили до тюремного ув'язнення. Минулого року вони воювали проти ЗСУ на Донбасі та в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Троє мешканців Донецької області та мешканець Луганської області у квітні-вересні 2022 року добровільно перейшли на бік ворога і вступили до незаконних збройних формувань так званої "Народної міліції" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Обвинувачені виконували обов'язки операторів-навідників, стрільців та кулеметника.
У складі різних підрозділів вони брали безпосередню участь у боях проти Збройних сил України. 

Фото: Бойовики (facebook.com/pgo.gov.ua)

Також вони відповідали за безпеку місць перебування армії РФ і представників терористичних організацій у населених пунктах Донецької, Луганської та Харківської областей.

Яке покарання призначив суд

Їх засуджено за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Кожному з них суд призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Покарання для зрадників і колаборантів

Житель Одеси допомагав росіянам і виявляв позиції протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. Його затримали і засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Також нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

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