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У групі ризику коронавірусу в Києві майже 40 тис. осіб

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 12:13
У групі ризику коронавірусу в Києві майже 40 тис. осіб
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У групі ризику приїжджі з-за кордону та контактні особи хворих

У групі ризику коронавірусу в Києві знаходяться майже 40 тис. осіб. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що в Києві працює моніторинговий центр, який створений місцевою владою.

"До групи ризику, яку контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян. Ті, хто прибули з країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактував з хворими", - зазначив Кличко.

Він додав, що на сьогодні моніторинговий центр здійснив майже 1500 контактів - дзвінків і опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції і контакти за останні дні. Фахівці центру також надають психологічну підтримку.

"Ті, хто відмовляються йти на контакт з нашим центром, 100% будуть мати справу з правоохоронцями", - додав Кличко.

Нагадаємо, за останніми даними, коронавірусом у Києві заразилися 279 людей, число померлих досягло п'яти осіб. При цьому за добу заразилися 12 осіб, в тому числі чотири дитини.

Раніше також повідомлялося, що перша пацієнтка з коронавірусом померла в Рівному.

Перша пацієнтка з коронавірусом померла в Рівному
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