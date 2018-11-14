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Група "Креатив" Березкіних виплатила банкам 250 млн доларів у 2014 році

Новини » Політика    14.11.2018 - 15:26
Група "Креатив" Березкіних виплатила банкам 250 млн доларів у 2014 році
Фото: Станіслав Березкін (Цензор.НЕТ)

Березкін не бачить логіки у звинуваченнях, висунутих проти нього, членів його сім'ї і компанії

Народний депутат України Станіслав Березкін не бачить логіки у звинуваченнях, висунутих проти нього, членів його сім'ї та компанії, яка йому належала. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

За словами Березкіна, у аграрної компанії "Креатив", засновником і власником якої він колись був, не було передумов для вчинення незаконних дій.

Березкін зазначив, що станом на 2013-2014 роки "Креатив" займав перше місце в Україні з виробництва жирів і маргаринів та друге місце по переробці насіння соняшнику. Компанія демонструвала позитивну динаміку, а річний оборот в 2013 році виріс майже в два рази в порівнянні з попереднім і склав 1,1 млрд доларів США.

"У 2013 році ми повинні були випустити євробонди. Fitch і S&P вже надали нам рейтинг. Ми хотіли залучити 500 млн доларів і на частину грошей погасити кредити, взяті в українських банках. Рефінансування частини боргу в банках здешевило б обслуговування боргу на 50 млн доларів в рік. Але потім – кінець року, всі події, обвал всього. Ми не встигли буквально на 6-7 місяців", - сказав екс-голова правління "Креативу" Максим Березкін.

У підсумку, "Креатив" отримав кредит в "Ощадбанку" в розмірі 160 млн гривень і направив ці кошти на закупівлю сировини для виробництва жирів і маргарину. За словами Березкіна, через два тижні ці кошти повернулися на рахунки компанії в тому ж "Ощадбанку". Таким чином, на думку нардепа, звинувачення правоохоронців у тому, що компанія нібито вивела гроші в офшори, не відповідають дійсності.

Березкін-старший зазначив, що кредит "Ощадбанку" в розмірі 160 млн гривень не представлявся для "Креативу" нечуваною сумою, так як лише в 2014 році "компанія в 2014 році повернула банкам близько 250 млн доларів".

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Лученко звернувся до Верховної Раду України з поданням про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України Станіслава Березкіна (депутатська група "Воля народу"). Правоохоронці вважають група у складі 10 осіб, в яку входили менеджери "Креативу" і співробітники "Ощадбанку" підробила документи та організувала отримання кредиту держбанку. Ці кошти нібито були виведені за кордон і через підставні компанії використані для придбання нерухомості.

Історія Групи "Креатив" бере свій початок у 1991 році, коли в Кіровограді (сьогодні Кропивницький) була створена торгова компанія і перше підприємство по переробці насіння соняшнику. У свій час група стала однією з перших компаній в Україні, які отримали фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, а через 13 років "Креатив" займав більше 30% частки українського ринку жирів і маргаринів, близько 24% частки ринку переробки сої. При цьому "Креатив" контролював до 5% світового ринку соняшникової олії.

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