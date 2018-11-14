Группа "Креатив" Березкиных выплатила банкам 250 млн долларов в 2014 году

Фото: Станислав Березкин (Цензор.НЕТ)

Березкин не видит логики в обвинениях, выдвинутых против него, членов его семьи и компании

Народный депутат Украины Станислав Березкин не видит логики в обвинениях, выдвинутых против него, членов его семьи и компании, которая ему когда-то принадлежала. Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

По словам Березкина, у аграрной компании "Креатив", основателем и собственником которой он когда-то являлся, не было предпосылок для совершения незаконных действий.

Березкин отметил, что по состоянию на 2013-2014 годы "Креатив" занимал первое место в Украине по производству жиров и маргаринов и второе место по переработке семян подсолнечника. Компания демонстрировала положительную динамику, а годовой оборот в 2013 году вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим и составил 1,1 млрд долларов США.

"В 2013 году мы должны были выпустить евробонды. Fitch и S&P уже присвоили нам рейтинг. Мы хотели привлечь 500 млн долларов и на часть денег погасить кредиты, взятые в украинских банках. Рефинансирование части долга в банках удешевило бы обслуживание долга на 50 млн долларов в год. Но потом – конец года, все события, обвал всего. Мы не успели буквально на 6-7 месяцев", - сказал экс-глава правления "Креатива" Максим Березкин.

В итоге, "Креатив" получил кредит в "Ощадбанке" в размере 160 млн гривен и направил эти средства на закупку сырья для производства жиров и маргарина. По словам Березкина, спустя две недели эти средства вернулись на счета компании в том же "Ощадбанке". Таким образом, по мнению нардепа, обвинения правоохранителей в том, что компания якобы вывела деньги в оффшоры, не соответствуют действительности.

Березкин-старший отметил, что кредит "Ощадбанка" в размере 160 млн гривен не представлялся для "Креатива" баснословной суммой, так как лишь в 2014 году "компания в 2014 году вернула банкам порядка 250 млн долларов".

Напомним, генпрокурор Юрий Лученко обратился в Верховную Раду Украины с представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины Станислава Березкина (депутатская группа "Воля народа"). Правоохранители считают группа в составе 10 человек, в которую входили менеджеры "Креатива" и сотрудники "Ощадбанка" подделала документы и организовала получение кредита в госбанке. Эти средства, якобы, были выведены за рубеж и через подставные компании использованы для приобретения недвижимости.

История Группы "Креатив" берет свое начало в 1991 году, когда в Кировограде (сегодня Кропивницкий) была создана торговая компания и первое предприятие по переработке семян подсолнечника. В свое время группа стала одной из первых компаний в Украине, которые получили финансирование Европейского банка реконструкции и развития, а спустя 13 лет "Креатив" занимал более 30% доли украинского рынка жиров и маргаринов, около 24% доли рынка переработки сои. При этом "Креатив" контролировал до 5% мирового рынка подсолнечного масла.