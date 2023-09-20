Групповые поездки в "Укрзализныце". Как заказать и оплатить билеты

Теперь сбор заявок на поездки групп от 10 человек будет в электронном формате. Это позволит создать централизованную очередь заявок, а пассажир получит четкое понимание статуса своего заказа.

"Раньше, чтобы оформить групповые билеты, нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем чтобы произвести оплату услуги", - говорится в сообщении.

Оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, однако кассу все же придется посетить - для получения билетов.

Заказ групповых перевозок уже доступен на портале services.uz.gov.ua.

"Для более плавного привыкания к переходу в онлайн кассиры "Укрзализныци" в течение двух недель еще будут принимать заявки в исключительных случаях и помогать с переходом на сайт", - сообщили в компании.

Поезда в Херсон

Напомним, поезд сообщением Херсон – Киев – Славянск запустили в июле 2023 года. Известность поезда превысила ожидания. С августа поезд сообщением Херсон – Киев – Славянск заходит в Краматорск.

С 30 июня 2023 возвращено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. В настоящее время она работает в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и №712 Киев – Краматорск.

УЗ назначила дополнительные поезда на направления Киев-Львов и Киев-Харьков.

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