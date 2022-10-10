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Российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США, - ABC News

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США, Понедельник 10 октября 2022 21:18
Российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США, - ABC News Фото: Российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США (David McNew/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 октября, крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"От хакерской атаки пострадали более десятка сайтов, атаку совершила пророссийская хакерская группа Killnet", - заявил руководитель отдела анализа разведывательных данных компании Mandiant Джон Хултквист.

Из-за атаки не работали сайты следующих аэропортов:

  • Международный аэропорт Де-Мойн;
  • Международный аэропорт Лос-Анджелеса;
  • Международный аэропорт Чикаго ОʼХара.

В настоящее время системы аэропортов не могут управлять воздушным движением, не работает внутренняя связь и координация авиакомпаний.

Специалисты сообщают, что группа Killnet усилила свою активность с начала войны в Украине, их целью стали союзники Украины и правительственные сайты США.

Напомним, что ранее российские хакеры атаковали сайт парламента Финляндии.

Ранее российские хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которого назвали самой масштабной за последние годы.

Также российские киберпреступники атаковали ДТЭК с целью дестабилизации энергосистемы.

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