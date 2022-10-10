Российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США, - ABC News
В понедельник, 10 октября, крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
"От хакерской атаки пострадали более десятка сайтов, атаку совершила пророссийская хакерская группа Killnet", - заявил руководитель отдела анализа разведывательных данных компании Mandiant Джон Хултквист.
Из-за атаки не работали сайты следующих аэропортов:
- Международный аэропорт Де-Мойн;
- Международный аэропорт Лос-Анджелеса;
- Международный аэропорт Чикаго ОʼХара.
В настоящее время системы аэропортов не могут управлять воздушным движением, не работает внутренняя связь и координация авиакомпаний.
Специалисты сообщают, что группа Killnet усилила свою активность с начала войны в Украине, их целью стали союзники Украины и правительственные сайты США.
Напомним, что ранее российские хакеры атаковали сайт парламента Финляндии.
Ранее российские хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которого назвали самой масштабной за последние годы.
Также российские киберпреступники атаковали ДТЭК с целью дестабилизации энергосистемы.
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