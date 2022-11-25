Группа Ермака-Макфола представила новый документ о повышении эффективности санкций против РФ

В частности, предложено создать унифицированный список санкций, список правонарушителей, контрольный список компаний и лиц с высоким риском, систему светофоров для оценки соблюдения страной режима санкций, мониторинг данных о российской торговле и улучшенный обмен данными между союзниками.

Отмечается, что санкции против России оказывают большое влияние на ее экономику: выход большинства западных компаний из России, уничтожение целых отраслей экономики и производства, замораживание половины российских международных резервов и неизбежная потеря основных европейских рынков для российской нефти и газа.

"Это очередной коллективный продукт рабочей группы, обладающий реальным прикладным эффектом: все конкретные компании, схемы обхода санкций, выводы, указанные в документе, уже отрабатываются нашими партнерами. Мы настаиваем на усилении санкционного давления и на внедрении максимально системного ограничительного подхода к режиму взаимодействия со страной-террористом", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Отчет структурирован по трем основным секторам: финансовым, энергетическим санкциям и военно-промышленному комплексу.

Анализ вооружения русской армии в Украине показывает широкое использование технологических компонентов производства США, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Японии, Китая и Тайваня.

В документе эксперты также призывают западные экономики утвердить более последовательные и комплексные санкции, особенно в отношении военных предприятий, а также улучшить формулировку санкций, чтобы устранить лазейки, разрешающие такую торговлю.

"Введение секторальных санкций по всей торговле продукцией военного назначения с Россией с применением санкций отдельно ко всем юридическим лицам российского военно-промышленного комплекса и их торговым партнерам. Санкции, применяемые к конечному владельцу и контролеру активов, также должны применяться к любому номинальному лицу, получившей официальное право собственности на активы в рамках стратегии уклонения от санкций", - отмечают в группе Ермака-Макфола.