Група Єрмака-Макфола представила новий документ щодо підвищення ефективності санкцій проти РФ

Зокрема, запропоновано створити уніфікований список санкцій, список правопорушників, контрольний список компаній і осіб із високим ризиком, систему "світлофорів"для оцінки дотримання країною режиму санкцій, моніторинг даних про російську торгівлю та покращений обмін даними між союзниками.

Зазначається, що санкції проти Росії справляють великий вплив на її економіку: вихід більшості західних компаній із Росії, знищення цілих галузей економіки та виробництва, заморожування половини російських міжнародних резервів і неминуча втрата основних європейських ринків для російської нафти та газу.

"Це черговий колективний продукт робочої групи, що має реальний прикладний ефект: усі конкретні компанії, схеми обходу санкцій, висновки, зазначені в документі, вже відпрацьовуються нашими партнерами. Ми наполягаємо на посиленні санкційного тиску й на запровадженні максимально системного обмежувального підходу до режиму взаємодії з країною-терористом", - зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Звіт структуровано за трьома основними секторами: фінансові, енергетичні санкції та військово-промисловий комплекс.

Аналіз озброєння російської армії в Україні показує широке використання технологічних компонентів виробництва США, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Японії, Китаю та Тайваню.

У документі експерти також закликають західні економіки затвердити більш послідовні та комплексні санкції, особливо щодо військових підприємств, а також покращити формулювання санкцій, щоб усунути лазівки, які дозволяють таку торгівлю.

"Запровадження секторальних санкцій щодо всієї торгівлі продукцією військового призначення з Росією із застосуванням санкцій окремо до всіх юридичних осіб російського військово-промислового комплексу та їхніх торговельних партнерів. Санкції, які застосовуються до кінцевого власника та контролера активів, також повинні застосовуватися до будь-якої номінальної особи, яка отримала офіційне право власності на активи в межах стратегії ухилення від санкцій", - наголошують в групі Єрмака-Макфола.