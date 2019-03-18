ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ДРС закликали "Укрзалізницю" до прозорості тарифних рішень

Новини » Економіка    18.03.2019 - 13:13
В ДРС закликали "Укрзалізницю" до прозорості тарифних рішень
Фото: Ксенія Ляпіна (УНІАН)

Експертна група повинна обрати компромісний варіант щодо тарифів

Державна регуляторна служба (ДРС) не підтримала індексацію тарифів на вантажоперевезення, яку активно просуває "Укрзалізниця". Про це заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна за підсумками наради з питання про підвищення тарифу.

Зокрема, за її словами, в найближчі кілька днів експертна група з представників УЗ, а також зацікавлених галузевих підприємств, виробить компромісний варіант.

"На мій погляд, повинна бути прозорість тарифних рішень з боку "Укрзалізниці", прогнозованість тарифів. Тому пропоную створити експертну робочу групу при Міністерстві інфраструктури, з представниками УЗ, а також асоціаціями, що представляють бізнес, і потім прийняти єдине рішення...", - підкреслила Ляпіна.

Компанія-монополіст вже отримала достатню кількість грошей від лібералізації вагонної складової. В УЗ відзначають, що гроші витрачені на інвестиції, але деякі експерти впевнені, що це досить великі кошти, які багато в чому можуть покрити і інші витрати.

При цьому керівництво залізничного перевізника запевняє, що для покриття видаткової частини потрібно збільшити тарифи на перевезення.

Нагадаємо, раніше голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков висловив сумнів у виваженості нового тарифу, який може завдати шкоди промисловості. Адже він підіймається щороку, а бізнес не може постійно платити більше і утримувати підприємство монополіста.

"Укрзалізниця" попереджає про збій сервісу покупки квитків Промисловці звернулися до Гройсмана через тарифи на вантажоперевезення
Новини України грузоперевозкиУкрзалізниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся