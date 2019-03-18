У Американської торговельної палати є зауваження до тарифу УЗ на вантажоперевезення

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Нові тарифи УЗ істотно підвищать витрати компаній більш ніж на 10 млрд гривень

Американська торгова палата наполягає на створенні робочої групи з питання збільшення "Укрзалізницею" (УЗ) тарифу на перевезення на 14,2% в 2019 році. Про це в ході наради в Державної регуляторної службі заявив представник палати Сергій Вовк.

Він вважає, що фахівці торгової палати підрахували, що пропозиція УЗ збільшити тарифи суттєво підвищить витрати компаній більш, ніж на 10 млрд гривень.

"Пропозиція полягає в тому, щоб вийти на економічно обгрунтований рівень підвищення тарифу з урахуванням реальних витрат вантажоперевізників. Мені здається, ДРС показала ефективність роботи саме на цій базі. Потрібно створити окрему робочу групу і в найкоротші терміни розглянути питання. Попередньо, що стосується позиції наших членів — ми бачимо збільшення на рівні 7% по 2019 році з урахуванням того зросту, який був у минулому році, в цілому відповідає стану УЗ і українського бізнесу", — підкреслив Вовк.

Як відомо, УЗ планує в 2019 році суттєво збільшити тариф на вантажоперевезення. При цьому саме рішення викликало ажіотаж і критику як з боку регулятора, так і великого бізнесу.

Раніше голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, компанія-монополіст не може виразно пояснити, чому ціни на вантажоперевезення повинні злетіти знову, адже явних передумов для цього нема.

Державна регуляторна служба виступила посередником у цьому питанні. Глава ДРС Ксенія Ляпіна закликала сторони сісти за стіл переговорів, створити експертну групу і в найближчі кілька днів прийти до компромісу.

На думку ряду експертів, крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП.