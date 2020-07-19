Дощі на заході і до +32 на півдні: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода (unsplash.com/ArtemAnokhin)

Дощі у західних областях очікуються в денний і нічний час

Погода в Україні в неділю, 19 липня, буде дощовою на заході, а в решті частини країни буде сухо. Температура повітря досягне +32 тепла в південних областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, в денний і нічний час доби на заході будуть зливи, очікується від +22 до +26 тепла, вночі від +13 до +17 градусів. Вітер по Україні від 5 до 10 метрів за секунду.

У центральних і північних областях температура становитиме від +25 до +28 тепла, а вночі подекуди опуститься до +13 градусів.

На південному сході України буде тепліше. Вдень очікується від +27 до +32 тепла, а вночі від +14 до +20 градусів.

Фото: погода в Україні на 19 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні тепло і сонячно, може бути помірна хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 19 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в липні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.