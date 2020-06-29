Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Погода в Україні 30 червня значно погіршиться. У більшості регіонів очікуються грози з градом та шквальні пориви вітру.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вночі у західній частині, завтра вдень у північних, центральних та південних областях синоптики прогнозують грози, під час яких в окремих районах можливий град та шквальні пориви вітру 15-20 м/с.

Західні області продовжить заливати: за даними ДСНС, рівень небезпечності під час злив дорівнюватиме першому (жовтому) рівню.

У Києві завтра вдень гроза. У Київській області вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, на заході України сьогодні очікуються дощі з грозами.

Водночас у східних областях та у центрі через спеку оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало про те, якою буде погода в Україні у липні.