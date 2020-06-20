Грози, град і шквальний вітер: в Україні попередили про погіршення погоди

В Україні 20-22 червня погіршаться погодні умови. У більшості регіонів, крім східних областей, очікуються грози, град і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків 20 червня вдень очікується погіршення погоди в більшості західних областей, у Карпатах вночі. 21-22 червня негода буде спостерігатися в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

У Києві та Київській області також вдень, 20 червня, очікуються грози, в окремих районах град і шквальний вітер 15-20 м/с.

Нагадаємо, внаслідок негоди, яка спостерігалася 19 червня, в чотирьох областях України майже 180 населених пунктів залишилися без світла.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні на більшій частині України прогнозують дощі та грози, температура повітря становитиме від +21 до +32 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження на всій території країни очікуються зливи, грози і град.